В ящик , из которых вмещает по 6кг фруктов,разложили 36кг яблок и 24кг груш.Сколько всего ящиков потребовалось?

Математика

В ящик , из которых вмещает по 6кг фруктов,разложили 36кг яблок и 24кг груш.Сколько всего ящиков потребовалось?

Автор: Гость