В ящик , из которых вмещает по 6кг фруктов,разложили 36кг яблок и 24кг груш.Сколько всего ящиков потребовалось?
Математика
В ящик , из которых вмещает по 6кг фруктов,разложили 36кг яблок и 24кг груш.Сколько всего ящиков потребовалось?
Ответ(ы):
Гость:
36 +24=60-всего фруктов 36:6=6- ящиков потребуетя
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