Здравствуйте, прошу помочь с решением задачи по Закону сохранения энергии. (С объяснениями) Небольшой кусок льда погрузили в воду на глубину 0,9м. на какую высоту над поверхностью воды подпрыгнет кусок льда после того, как он ...

Физика

Здравствуйте, прошу помочь с решением задачи по Закону сохранения энергии. (С объяснениями) Небольшой кусок льда погрузили в воду на глубину 0,9м. на какую высоту над поверхностью воды подпрыгнет кусок льда после того, как он всплывет? Сопротивление воды и воздуха не учитывать, а плотность льда 900кгм.

Автор: Гость