Здравствуйте, прошу помочь с решением задачи по Закону сохранения энергии. (С объяснениями) Небольшой кусок льда погрузили в воду на глубину 0,9м. на какую высоту над поверхностью воды подпрыгнет кусок льда после того, как он ...
Физика
Здравствуйте, прошу помочь с решением задачи по Закону сохранения энергии. (С объяснениями) Небольшой кусок льда погрузили в воду на глубину 0,9м. на какую высоту над поверхностью воды подпрыгнет кусок льда после того, как он всплывет? Сопротивление воды и воздуха не учитывать, а плотность льда 900кгм.
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