Чему должна быть равна сторона квадрата, чтобы его периметр и площадь численно со??падали

Математика
Чему должна быть равна сторона квадрата, чтобы его периметр и площадь численно со??падали
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы найти периметр, нужно сложить все стороны, а их 4, и они равны. Чтобы найти площадь, умножаем две стороны. Так как результаты равны, то один множитель должен быть 4 по количеству слагаемых в периметре, а стороны равны, значит все стороны по 4.
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