Какие из синонимов могут сочетаться со словами записанными в скобках? составьте словосочетания. густой, дремучий (лес,напиток,трава,туман),взрослый,большой,совершеннолетний(животное,роман,юноша),обширный,безграничный(восторг,за...

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Какие из синонимов могут сочетаться со словами записанными в скобках? составьте словосочетания. густой, дремучий (лес,напиток,трава,туман),взрослый,большой,совершеннолетний(животное,роман,юноша),обширный,безграничный(восторг,зал,сад,помещение)

Автор: Гость