Какие из синонимов могут сочетаться со словами записанными в скобках? составьте словосочетания. густой, дремучий (лес,напиток,трава,туман),взрослый,большой,совершеннолетний(животное,роман,юноша),обширный,безграничный(восторг,за...
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Какие из синонимов могут сочетаться со словами записанными в скобках? составьте словосочетания. густой, дремучий (лес,напиток,трава,туман),взрослый,большой,совершеннолетний(животное,роман,юноша),обширный,безграничный(восторг,зал,сад,помещение)
Ответ(ы):
Гость:
Лес. юноша восторг вот и всё
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