В ряду HF, HCI, HBr, HI кислотные свойства а)ослаблевают б)усиливают с)не изменяются д)изменяются незначительно Скажите плиииииииз скажу сразу за ответ 10 баллов
Химия
В ряду HF, HCI, HBr, HI кислотные свойства а)ослаблевают б)усиливают с)не изменяются д)изменяются незначительно Скажите плиииииииз скажу сразу за ответ 10 баллов
Ответ(ы):
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В ряду HF, HCI, HBr, HI кислотные свойства б)усиливают
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