(a×a+4a)×x=a+5x+5 помогите срочно
Алгебра
(a×a+4a)×x=a+5x+5 помогите срочно
Ответ(ы):
Гость:
Xa^2+4ax -a-5x-5=0;x(a^2+4a -5)=a+5;x=(a+5)/(a^2+4a-5); знаменатель не равен 0, значит а не равно 1 и а не равно -5. Представим знаменатель в виде произведения (а-1)(а+5), тогда Х=1/(а-1)
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