Перечислите меры применения для борьбы с заболеваниями каторые вызваются боктер??ями
Биология
Перечислите меры применения для борьбы с заболеваниями каторые вызваются боктер??ями
Ответ(ы):
Гость:
Дело в том, что микроорганизмы, в силу присущих им мутациям, постепенно привыкают к антибиотикам и рано или поздно возникает так называемая антибиотикорезистентность микроорганизмов. Иными словами, антибиотики на них просто перестают действовать, и тогда приходится применять более мощные антибиотики (антибиотики резерва), которые ещё в состоянии оказать сопротивление бактериям.
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