Определите степени окисления азота и тип химической связи в веществах : hno3,no2,hn4no2,ba3n2.
Химия
Определите степени окисления азота и тип химической связи в веществах : hno3,no2,hn4no2,ba3n2.
Ответ(ы):
Гость:
HNO3- Степень окисления азота +5 NO2- С.О +4 NH4NO2- У первого азота -3, у второго +3 BA3N2- С.О -3
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