Помогите составить план озаглавьте каждый обзац и ответьте на 2 вопроса пожалуйста

Гость: Гость:

Воробей план:1-Возращение с охоты 2-упавший из гнезда 3-собака спаситель 4-волнение за воробушков 5-признал силу мамы воробушков 6-порывы любви 7-любовь сильнее смерти вопросы:1-почему мама воробей так волновалась за своих детей 2-от кого она их защищала