Помогите составить план озаглавьте каждый обзац и ответьте на 2 вопроса пожалуйста
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Помогите составить план озаглавьте каждый обзац и ответьте на 2 вопроса пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Воробей план:1-Возращение с охоты 2-упавший из гнезда 3-собака спаситель 4-волнение за воробушков 5-признал силу мамы воробушков 6-порывы любви 7-любовь сильнее смерти вопросы:1-почему мама воробей так волновалась за своих детей 2-от кого она их защищала
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