Город в котором папа римский призвал к выступлению против неверных
История
Город в котором папа римский призвал к выступлению против неверных
Ответ(ы):
Гость:
Папа Римский Урбан II призывает жителей Клермона в Первый крестовый поход. ...Священники в церквах звонили в колокола и по примеру Папы призывали добрых христиан присоединиться к походу против « неверных ».
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