Город в котором папа римский призвал к выступлению против неверных

История
Город в котором папа римский призвал к выступлению против неверных
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Папа Римский Урбан II  призывает жителей Клермона в Первый крестовый  поход. ...Священники в церквах звонили в колокола и по примеру  Папы призывали добрых христиан присоединиться к походу  против « неверных ».
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