Укажите пример, в котором есть слово, образованное способом сложение основ с помо??ью соединительной гласной? а) глубь леса в) преподавать языкознание с) озвучит реплику д) учительская комната
Русский язык
Укажите пример, в котором есть слово, образованное способом сложение основ с помо??ью соединительной гласной? а) глубь леса в) преподавать языкознание с) озвучит реплику д) учительская комната
Ответ(ы):
Гость:
Преподаватель языкознание(язык знать, соединительная гласная о)
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