Укажите пример, в котором есть слово, образованное способом сложение основ с помо??ью соединительной гласной? а) глубь леса в) преподавать языкознание с) озвучит реплику д) учительская комната

Русский язык

Укажите пример, в котором есть слово, образованное способом сложение основ с помо??ью соединительной гласной? а) глубь леса в) преподавать языкознание с) озвучит реплику д) учительская комната

Автор: Гость