например лесник .основа лес корен ник суффикс окончание нер
Русский язык
например лесник .основа лес корен ник суффикс окончание нер
Ответ(ы):
Гость:
Лес-корень ник-суф столяр-корень и основа школ-корень и основа ник-суф черни-корень к-суф а-окончание по-приставка езд-корень кач-корень к-суф а-оконч с-приставка гиб-корень тряс-корень к-суф а-оконч с-прис двиг-корень на-прис клон-корень на-прис кип-корень шал-корен ун-суф шал-корень ость-суф
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Укажите пример, в котором есть слово, образованное способом сложение основ с помо??ью соединительной гласной? а) глубь леса в) преподавать язык...