Можно ли каким либо способом влиять на формирование или изменение спроса/

Обществознание
Можно ли каким либо способом влиять на формирование или изменение спроса/
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Искусственным дефицитом, рекламой.
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