Можно ли каким либо способом влиять на формирование или изменение спроса/
Обществознание
Можно ли каким либо способом влиять на формирование или изменение спроса/
Ответ(ы):
Гость:
Искусственным дефицитом, рекламой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3 класс. Часть.2. Задача 3. Страница 7. При строительстве дороги за два дня уложили 36 м бордюрного камня. В первый день уложили 1/3 часть всего ...
Математика
1. В такси можно посадить 4 человека, не считая водителя. Какое наименьшее число машин надо заказать, чтобы перевезти 25 человек? 2. Для приго...
Русский язык
Математика
Что больше и во сколько раз: 1) сумма чисел 60 и 20 или их разность; 2)частное чисел 15 и 5 или их произведение?