Помогите придумать красивое предложение про иней на деревьях.
Русский язык
Помогите придумать красивое предложение про иней на деревьях.
Ответ(ы):
Гость:
Я видел,как иней на деревьях серебрился лунным светом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
В книге 150 страниц. какова вероятность того, что номер наудачу открытой страницы о??анчивается на 5?
Математика
3 класс. Часть.2. Задача 3. Страница 7. При строительстве дороги за два дня уложили 36 м бордюрного камня. В первый день уложили 1/3 часть всего ...