Математика , 5 класс номер 1039 пожалуйста ! очень надо .. всем за ранние большое спасибо♡♥♡

Математика
Математика , 5 класс номер 1039 пожалуйста ! очень надо .. всем за ранние большое спасибо♡♥♡
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6/25 + 9 /25 = 15/25 = 3/5 на оба платья 9/25 - 6/25 = 3/25 на столько больше для второй куклы, чем для первой
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