Запишите, изменяя слова по образцу, а слова из скобок по смыслу.
Русский язык
Запишите, изменяя слова по образцу, а слова из скобок по смыслу.
Ответ(ы):
Гость:
1, угощу, ворчу, кричу, верчу 2. решу задачу, крик грача, вижу рощу, жду врача, идти без плаща
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