Составьте 5 вопросы ( не менее 5) к рассказу никакой горчицы я не ел!Сейчас надо , помогите!!
Литература
Составьте 5 вопросы ( не менее 5) к рассказу никакой горчицы я не ел!Сейчас надо , помогите!!
Ответ(ы):
Гость:
Как кондукторша узнала, что мальчик не ходил в школу? Почему герой попадает в нелепые ситуации? Почему автор назвал свой рассказ "Никакой я горчицы не ел?" Почему мальчику было скучно? Какой Мальчик? Опиши его.
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