Что случилось с домом романовых и почему их расстреляли в екатеринбурге

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Не поняла первый вопрос) На второй отвечу. Существует две версии расстрела царской семьи 17 июня 1918 года: 1) Случайность (спонтанность) Наверное, бедные будущие убийцы,случайно спустившись в подвал Ипатьевского дома, обнаружили там кого-то, так как дело было ночью, они сильно испугались и начали палить без разбора, тем самым выпустив около 550 пуль в царскую семью и приближённых к ней 2) План (возможно,ритуал-Керенский являлся масоном), заказ (помеха большевикам) Убийцы-Я.Юровский и его подопечные личной неприязни к царю или его семье не имели, во время расстрела были вменяемы. Убийство произошло в Ипатьевском доме, интересно, что династия Романовых началась в 1613 году в Ипатьевском монастыре; ещё Ипатьевский дом называют домом особого назначения, так как, построенный 1880 году, видимо заранее для данной или похожей цели.