Что случилось с домом романовых и почему их расстреляли в екатеринбурге
История
Что случилось с домом романовых и почему их расстреляли в екатеринбурге
Ответ(ы):
Гость:
Не поняла первый вопрос) На второй отвечу. Существует две версии расстрела царской семьи 17 июня 1918 года: 1) Случайность (спонтанность) Наверное, бедные будущие убийцы,случайно спустившись в подвал Ипатьевского дома, обнаружили там кого-то, так как дело было ночью, они сильно испугались и начали палить без разбора, тем самым выпустив около 550 пуль в царскую семью и приближённых к ней 2) План (возможно,ритуал-Керенский являлся масоном), заказ (помеха большевикам) Убийцы-Я.Юровский и его подопечные личной неприязни к царю или его семье не имели, во время расстрела были вменяемы. Убийство произошло в Ипатьевском доме, интересно, что династия Романовых началась в 1613 году в Ипатьевском монастыре; ещё Ипатьевский дом называют домом особого назначения, так как, построенный 1880 году, видимо заранее для данной или похожей цели.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Помогите составить двусоставные,распространённые предложения с краткими прилаг??тельными(хорош,шипуч,пахуч)Спасибо.
Математика
Математика