Прочитай. Выпеши слова, которые не являются именами существительными. Дорога, пол??, летний, зеленый, лесной, опушка, птица, черный, тополиный, медведь.
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Прочитай. Выпеши слова, которые не являются именами существительными. Дорога, пол??, летний, зеленый, лесной, опушка, птица, черный, тополиный, медведь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летний,зеленый,лесной,черный,тополиный
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