Прочитай. Выпеши слова, которые не являются именами существительными. Дорога, пол??, летний, зеленый, лесной, опушка, птица, черный, тополиный, медведь.

Русский язык
Прочитай. Выпеши слова, которые не являются именами существительными. Дорога, пол??, летний, зеленый, лесной, опушка, птица, черный, тополиный, медведь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летний,зеленый,лесной,черный,тополиный
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