Выпиши неизменяемые слова: желе печенье варенье пироженое меню шоссе

Русский язык
Выпиши неизменяемые слова: желе печенье варенье пироженое меню шоссе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только это называется НЕСКЛОНЯЕМЫЕ слова. Желе, меню, шоссе. Остальные склонять можно.
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