Диаметр колеса велосипедистов 60 сантиметров какое расстояние проедет велосипедист если колесо совершает 5 оборотов
Математика
Диаметр колеса велосипедистов 60 сантиметров какое расстояние проедет велосипедист если колесо совершает 5 оборотов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С=2пR С=2п*60=120п (см) 120*5=600 (см)=6 (м)
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