Переведите слова с транскрипцией номер 11 ПОЖАЛУЙСТА
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Переведите слова с транскрипцией номер 11 ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Shelf-полка (шелф) chair-стул (чея) floor-пол (флур) picture-картина (пикчур) lamp-лампа (лэмп) sofa-диван (софа) TV-телевизор (Тиви) Fire-огонь (файр) piano-пианино (пиано) armchair-кресло (армчея) table-стол (Тэйбл) fireplace-камин (файрплэйс) carpet-ковер (кавэц)
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