Помогите пожалуйста срочно зарание спасибо Композиционно стихотворение делится на … части. Короткие (длинные) строки подчёркивают … В стихотворении мы словно слышим звуки …. Постоянно повторяющиеся звуки … позволяют услыш...

Литература

Помогите пожалуйста срочно зарание спасибо Композиционно стихотворение делится на … части. Короткие (длинные) строки подчёркивают … В стихотворении мы словно слышим звуки …. Постоянно повторяющиеся звуки … позволяют услышать …. Поэт хочет запечатлеть словами …. Для того чтобы передать … настроение, автор использует (восклицательные предложения, яркие эпитеты, метафору, олицетворение и т. д.). С помощью … автор даёт нам возможность увидеть (услышать) …. Используя …, поэт создаёт образ …. Лирический герой этого стихотворения представляется мне …. Сделать картину живой, одухотворённой помогают олицетворения: … (например) Яркую, радостную (грустную, печальную) картину (весны и т. п.) передают (эпитеты, метафоры): … Сопоставление (противопоставление) образов … помогает ярче передать настроение (замысел) поэта. Стихотворение вызывает у меня чувство …

Автор: Гость