Жартівлива розповідь про те як ви з однокласником готувалися до контрольной робо??и
Українська мова
Жартівлива розповідь про те як ви з однокласником готувалися до контрольной робо??и
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завтра у нас контрольна робота з української мови сказала Марія Олександрівна. Ми вирішили с Павлом підготуватися до неї. Він прийшов до мене ми, ми сіли за робочий стіл взяли чорновики та почали писати в мне зламалася ручка, та поки я знайшов нову.... Павло мені каже навіщо ти шукаєш нову ручку, якщо ця чудово пише? Ми посміялися та вирішили все таки січта та підготуватися до контрольної. У мене закінчилася чернетка та навіть палітурка, Павло відірвав мені нового листка, навіть цей закінчився але всеьаки я втулив останні 2 рядки та ми закінчили підготовку, та пішли грати у піонербол. Ось така була в нас весела підготовка.
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