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X:4-3=6 помогите поставлю спасбо
Математика
X:4-3=6 помогите поставлю спасбо
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Гость:
Х:4 =9 Х= 9*4 Х=36 Ответ 36
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