Ответе пожалуйста на вопросы по комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль" с опорой на действие пятое явление первое. 1) Какие слова об истинной дружбе человека говорит Стародум 2)Чем заканчивается явление. 3)Причины дурного воспит...
Литература
Ответе пожалуйста на вопросы по комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль" с опорой на действие пятое явление первое. 1) Какие слова об истинной дружбе человека говорит Стародум 2)Чем заканчивается явление. 3)Причины дурного воспитания Митрофана 4)Чем является наука в развращенном человеке. 5)Темы диалогов Стародума и Правдина. 6) какую фразу Стародума о просвещении можно считать крылатой. 7)Кто из участников диалога высказывает более мудрые суждения о воспитании человека. 8) Можно ли считать,что суждения Стародума и Правдина близки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот несколько вариантов как можно ответить на эти вопросы: 1) «Люди выбираются для мест, а не места похищаются людьми»2) Удивлённым вопросом Стародума.3) В плате невежд родителей за образование сына невеждам учителям.4) Лютым оружием делать зло.5) Основной темой диалога Стародума и Правдина стала тема воспитания человека в обществе.7) Стародум.6) Просвещение возвышает одну добродетельную душу. 8) Да, можно. 1) "...добродетель все заменяет, а добродетели ничто заменить не может..." (Стародум) ; "...не имей ты к мужу своему любви, которая на дружбу походила б. Имей к нему дружбу, которая на любовь бы походила. Это будет гораздо прочнее. Тогда после двадцати лет женитьбы найдете в сердцах ваших прежнюю друг к другу привязанность..." (Стародум). 2) Правдин и Стародум обсуждают то, что скоро все узнают, что без правды и благонравия нельзя достичь чего-то стоящего, что залог благосостояния государства – достойные, честные образованные, воспитанные люди. 3) из-за матери, какая мать такой и сын. Они невежды, безграмотные, злые и невоспитанные. 6) "невежда без души-зверь" "в большом свете водятся премелкие души" "тщетно звать врача к больному неисцелимо, тут врач непособает, разве сам заразится" "начинаются чины, перестает искренность" 7) Стародум конечно! ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!
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