Ответе пожалуйста на вопросы по комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль" с опорой на действие пятое явление первое. 1) Какие слова об истинной дружбе человека говорит Стародум 2)Чем заканчивается явление. 3)Причины дурного воспит...

Гость: Гость:

Вот несколько вариантов как можно ответить на эти вопросы: 1) «Люди выбираются для мест, а не места похищаются людьми»2) Удивлённым вопросом Стародума.3) В плате невежд родителей за образование сына невеждам учителям.4) Лютым оружием делать зло.5) Основной темой диалога Стародума и Правдина стала тема воспитания человека в обществе.7) Стародум.6) Просвещение возвышает одну добродетельную душу. 8) Да, можно. 1) "...добродетель все заменяет, а добродетели ничто заменить не может..." (Стародум) ; "...не имей ты к мужу своему любви, которая на дружбу походила б. Имей к нему дружбу, которая на любовь бы походила. Это будет гораздо прочнее. Тогда после двадцати лет женитьбы найдете в сердцах ваших прежнюю друг к другу привязанность..." (Стародум). 2) Правдин и Стародум обсуждают то, что скоро все узнают, что без правды и благонравия нельзя достичь чего-то стоящего, что залог благосостояния государства – достойные, честные образованные, воспитанные люди. 3) из-за матери, какая мать такой и сын. Они невежды, безграмотные, злые и невоспитанные. 6) "невежда без души-зверь" "в большом свете водятся премелкие души" "тщетно звать врача к больному неисцелимо, тут врач непособает, разве сам заразится" "начинаются чины, перестает искренность" 7) Стародум конечно! ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!