Назовите хронологические рамки и периоды Средневековья Какое событие в истории считается точкой отсчёта начала Средневековья?Какие из современных государств образовались в эпоху Средневековья?Дорогие пожалуйста, очень надо*:

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Назовите хронологические рамки и периоды Средневековья Какое событие в истории считается точкой отсчёта начала Средневековья?Какие из современных государств образовались в эпоху Средневековья?Дорогие пожалуйста, очень надо*:

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