Назовите хронологические рамки и периоды Средневековья Какое событие в истории считается точкой отсчёта начала Средневековья?Какие из современных государств образовались в эпоху Средневековья?Дорогие пожалуйста, очень надо*:

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Назовите хронологические рамки и периоды Средневековья Какое событие в истории считается точкой отсчёта начала Средневековья?Какие из современных государств образовались в эпоху Средневековья?Дорогие пожалуйста, очень надо*:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точкой отсчета начала Средневековья считается падение Западной Римской империи в 476г. Однако, некоторые историки считают, что эпоха Средневековья берет свое начало в период великих географических открытий и относится примерно к 15 веку.  Периоды: 1. 5 век - первая половина 11 века Ранеее Средневековье  2. Середина 11 века - 15 век развитое Средневековье 3. Конец 15 века - 17 век  позднее Средневековье
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