Жизнь Ислама после Мухамеда

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Ислам, помимо Мухаммеда, признаёт также и других пророков, число которых 124 (или 224) тысяч[11], но при этом оговаривает, что Мухаммед является последним в цепи всех пророков (наби) и посланников (расуль). Кроме того, он послан не к отдельному городу, селу, народу, как это было со всеми остальными посланниками (в том числе и Исой — Иисусом), а ко всем людям на земле. Его Закон будет действителен до Судного Дня. Законы других посланников носили временный характер и утратили свою силу с началом пророческой миссии Мухаммеда. Таким образом, мусульмане, принимая такие Священные Писания, как Тора (Таурат), Псалтирь (Забур) и Евангелие (Инджиль), не признают их законы действующими, а кроме того указывают на то, что они впоследствии были искажены людьми (тахриф). Мухаммед занимает самое высокое положение среди пророков (поэтому один из его эпитетов — Господин Пророков). Согласно исламу, вера в пророческую миссию Мухаммеда является обязательной для всех людей, в том числе и для христиан и иудеев, которые должны были последовать его призыву и принять последний шариат.