Орган, куда пища поподает в первую очередь?
Окружающий мир
Орган, куда пища поподает в первую очередь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Желудок,вернее в первую из его четырех камер,называемую рубцом
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