Отвечать на урок это общение или сообщение?
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Отвечать на урок это общение или сообщение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думою сообщение, потому что ответить на урок(е) ты получаешь его как сообщение
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