Почему Ганса Кристиана Андерсена называют писателем романтиком??????

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Аткая биография Ханса Кристиана Андерсена Ханс Кристиан Андерсен – датский писатель, поэт и прозаик, автор многих всемирно известных сказок. Наиболее популярные из них «Снежная королева», «Гадкий утенок», «Оле Лукойе», «Маленькая русалка». Родился Андерсен 2 апреля 1805 года в Оденсе. Родители писателя были очень бедными: отец был мелким башмачником, а мать – прачкой. Мальчик с детства много и тяжело работал. Однако, благодаря своей неуемной фантазии, он представлял себя выходцем из королевской семьи. В своей ранней биографии писатель утверждал, что с детства играл с принцем Фритсом и был его единственным другом. Помимо склонности к фантазиям и сочинительству, юный Андерсен с легкостью устраивал импровизированные домашние спектакли для соседских детей. В возрасте 14 лет он переехал в Копенгаген. После длительных попыток найти творческую работу, Андерсен был принят в Королевский театр на второстепенные роли. Вскоре он сочинил пьесу в пяти актах и обратился к королю с просьбой финансировать её. В этой книге были также опубликованы его стихи. Первоначального успеха она не имела, но юный писатель не отчаивался. Видя его стремление к учебе и сочинительству, люди замолвили за него слово королю Дании Фредерику VI, который позволил Андерсену обучаться в школе за счет казны.и т.д