НУЖНО СРОЧНО ПРОСТО!!!!! Длина прямоугольника больше 8см, а ширина в 4 раза меньше дл??ны, Докажите, что периметр прямоугольника больше 20см
Алгебра
НУЖНО СРОЧНО ПРОСТО!!!!! Длина прямоугольника больше 8см, а ширина в 4 раза меньше дл??ны, Докажите, что периметр прямоугольника больше 20см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение смотри в приложении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Помогите решить задачу с помощью уравнение А книге,где напечатаны рассказ и повесть,. 68стр .Повесть занимает в 3раза больше страниц, чем рассказ...
Математика
Напишите наименьшее десятизначное число, у которого каждая цифра, начиная с третьей,равна произведению двух предыдущих цифр
Литература