НУЖНО СРОЧНО ПРОСТО!!!!! Длина прямоугольника больше 8см, а ширина в 4 раза меньше дл??ны, Докажите, что периметр прямоугольника больше 20см

Алгебра

НУЖНО СРОЧНО ПРОСТО!!!!! Длина прямоугольника больше 8см, а ширина в 4 раза меньше дл??ны, Докажите, что периметр прямоугольника больше 20см

Автор: Гость