НУЖНО СРОЧНО ПРОСТО!!!!! Длина прямоугольника больше 8см, а ширина в 4 раза меньше дл??ны, Докажите, что периметр прямоугольника больше 20см

Алгебра
НУЖНО СРОЧНО ПРОСТО!!!!! Длина прямоугольника больше 8см, а ширина в 4 раза меньше дл??ны, Докажите, что периметр прямоугольника больше 20см
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