Напишите сумму:256-16 и 3+14 а+98 и 49
Математика
Напишите сумму:256-16 и 3+14 а+98 и 49
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(256-16) + (3+14)=240+17=257(а+98)+49=а+98+49=а+147(x+32)+(у+13)=x+32+у+13=x+у+45(m-98)+(n+56)=m-98+n+56=m+n-42
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