Крылатые выражения из басен Крылова из какой басни и что они означают ( 3 выражения достаточно)

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1."А вы, друзья, как ни садитесь всё в музыканты не годитесь"-выражение .из басни "Квартет"Если нет способностей и умения,то как ни садись,не получится сыграть хорошо. 2" Рыльце в пуху Выражение из басни И. А. Крылова "Лисица и Сурок"-не может быть такого,чтоб лиса,работая в курятнике судьей,взятку курочкой не взяла.,поэтому и видел Сурок ее "рыльце в пуху.". 3." Избави, бог, и нас от этаких судей".Выражение из басни "Осел и Солровей"-Если Осел сравнивает трели Соловья с кукареканьем петуха и говорит,что соловей должен пению у петуха поучиться,то не место ему быть в судьях.