Помоги отвветить на вопросы!!!!
Обществознание
Помоги отвветить на вопросы!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В подростковом возрасте человек познает этот мир и вступает во взрослую жизнь, теперь у него появляются новые обязанности, которые он должен исполнять дабы получить доверие со стороны родителей и учителей. Также меняется организм человека, и подростку приходится принимать свою внешность, также появляются проблемы в общении со сверстниками противоположного пола. Подросток хочет и пытается получить опыт в половых отношениях. 2) Неправильное воспитание, комплексы, как эмоциональные, так и внешние, проблемы со сверстниками - все это может послужить препятствием для вступления в новую стадию развития и приостановить психологическое созревание ребенка, в частности продлить период зависимости человека от взрослых. 3) Подросток становится более самостоятельным и принимает на себя новую ответственность, поэтому второе утверждение более характерно для познавание мира подростком 4) Избежать подростковых проблем практически невозможно и даже не нужно. Для того, чтобы ребенок вступил в новую жизнь с полноценным психоэмоциональным состоянием, ему необходимо столкнуться со всеми трудностями на его пути. Надеюсь, помогла! Удачи.
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