10 упражнений на тему угол 9 (5 класс)

Математика
10 упражнений на тему угол 9 (5 класс)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тупым называется угол? прямым называется угол? биссектриса развернутого угла делит его на? из двух неравных углов большим считается тот? угол,стороны которого образуют прямую,называют? углы измеряются с помощью прибора,который называется? градусная мера развернутого угла равна? равные углы имеют равные? единицу измерения углов называют?
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