Тело массы m1=1 кг, движущееся со скоростью v1=3 м/с, сталкивается с покоящимся телом массы m2=2 кг. Найти скорости u1 и u2 после столкновения. Столкновение считать абсолютно упругим, центральным.

Гость: Гость:

Решение. Если удар центральный, то после соударения шары продолжают двигаться по прямой линии. m1*V1-m2*V2=m1*U1+m2*U2; 0,5*m1*V1^2+0,5*m2*V2^2=0,5*m1*U1^2+0,5*m2*U2^2; m1*(V1-U1)=m2*(V2+U2); m1*(V1^2-U1^2)=m2*(U2^2-V2^2); V1+U1=U2-V2; U2=V1+U1+V2; U1=(V1*(m1-m2)-2*m2*V2))/(m2+m1); Вторую скорость сами найдете. Выводы проверьте!