Прочитайте слова с корнями -тавр-/-твор-. Обратите внимания на ударения в словах ФОТО ВНИЗУ Даю 15б Помогите пожалуйста
Русский язык
Прочитайте слова с корнями -тавр-/-твор-. Обратите внимания на ударения в словах ФОТО ВНИЗУ Даю 15б Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В корнях ТВОР-ТВАР с чередование о/а БЕЗ УДАРЕНИЯ ПИШЕТСЯ - О, а под ударение то, что слышится. Например, без ударения: стихоТВОРение, столпоТВОРение, ТВОРение; под ударением: ТВОРчество, ТВАРЬ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Движение материальной точки в пространстве задано уравнениями x=2+4t^2 y=3t z=3t+4t^2 . Най??ите модули радиус-вектора скорости и ускорения в момен...
Литература
Помогите пожалуйста срочно зарание спасибо Композиционно стихотворение делится на … части. Короткие (длинные) строки подчёркивают … В стих...
Українська мова
Физика
Тело массы m1=1 кг, движущееся со скоростью v1=3 м/с, сталкивается с покоящимся телом массы m2=2 кг. Найти скорости u1 и u2 после столкновения. Сто...