Прочитайте слова с корнями -тавр-/-твор-. Обратите внимания на ударения в словах ФОТО ВНИЗУ Даю 15б Помогите пожалуйста

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В корнях ТВОР-ТВАР с чередование о/а БЕЗ УДАРЕНИЯ ПИШЕТСЯ - О, а под ударение то, что слышится. Например, без ударения: стихоТВОРение, столпоТВОРение, ТВОРение; под ударением: ТВОРчество, ТВАРЬ