Движение материальной точки в пространстве задано уравнениями x=2+4t^2 y=3t z=3t+4t^2 . Най??ите модули радиус-вектора скорости и ускорения в момент времени t=2 c
Физика
Движение материальной точки в пространстве задано уравнениями x=2+4t^2 y=3t z=3t+4t^2 . Най??ите модули радиус-вектора скорости и ускорения в момент времени t=2 c
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим первые производные (скорости): Vx(t) = 8*t; Vx(2) = 8*2=16 м/с Vy(t) = 3; Vy(2) = 3 м/с Vz(t) = 3+8*t; Vz(2) = 19 м/с Модуль вектора скорости: V=√16²+3²+19²)≈ 25 м/с Находим производные от скорости (получим ускорение) ax = 8 м/с² ay = 0 м/с² az = 8 м/с² a = √(8²+0²+8²) ≈ 11 м/с²
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