Движение материальной точки в пространстве задано уравнениями x=2+4t^2 y=3t z=3t+4t^2 . Най??ите модули радиус-вектора скорости и ускорения в момент времени t=2 c

Физика

Движение материальной точки в пространстве задано уравнениями x=2+4t^2 y=3t z=3t+4t^2 . Най??ите модули радиус-вектора скорости и ускорения в момент времени t=2 c

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