Назовите основные свойства гормонов. ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!
Биология
Назовите основные свойства гормонов. ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это вещества белковой природы ,глобулярной структуры ,регулирующие действие определённых органов или систем органов ,желез. Переносятся с током крови
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай. Запиши второе абзац текста. Устно выполни синктакстический разбор вход??щих в. него предложений.
Математика
Диаметр колеса велосипедистов 60 сантиметров какое расстояние проедет велосипедист если колесо совершает 5 оборотов
Обществознание
Нужно эссе по общество знанию 6 класс "Величие человека в его руках" с терминами и?? учебника(необязательно). должно начаться типо я согласен с э...
Английский язык