Прочитай.Выпиши родственные слова и разбери их по составу.По морю поавают корабли.Люлей,роботающих в море,называют моряками.В морских глубинах много интересного.Над морем летают чайки-поморники.

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Морю,море,моряки,морских, морем морю[морю] м- согл. тв.непар. звонкий о-глас . удар. р-согл,мяг. непар. звонкий ю-глас,безудар 2слога,4буквы,4звука море [мор'э] м согл,ТВ,непар,звонкий о глас,ударный р согл, твердый,непарный,мягкий е глас,безудар 2 слога,4буквы,4звука моряки [мар`як`и] м согл,ТВ,непар, зв о глас,удар р согл,мяг,непар,за я глас,безудар к согл,мяг,пар,глухой и глас,безудар 3слога,6 букв,6звуков морских [марских] м согл,ТВ,непар,зв о глас,безудар р согл,ТВ,непар,зв с согл,ТВ,парный,глухой к согл, мяг,парный, глухой и глас,удар х согл,зв,непар,ТВ 7букв,7звуков,2слога морем[морэм] м согл,ТВ,непар,зв о глас,удар р со л,тв,непар,зв е глас,безудар м согл,ТВ,непар,зв 5букв,5звуков,2слога Простите, если есть ошибки:)