Ребята помогите пожалуйста сделать анализ стихотворения ирины тетерчивой

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Ребята помогите пожалуйста сделать анализ стихотворения ирины тетерчивой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стихотворение Ирины Тетерчевой передает одно из самых сложных душевных состояний  человека (в данном случае - лирической героини), когда непонимание происходящего вокруг, непонимание реальностей мира,  состоящего из любви  и вражды, дружбы и предательства, лжи  и правды, приводит к отрицанию этого мира, к сердечной "глухоте" и пустоте. Её сердце "Устало, замерло и ждет". Автор использует здесь нисходящую градацию - синтаксическое выразительное средство, которое наиболее точно передает внутреннее состояние героини, испытывающей страх из-за того, что даже время не способно изменить это состояние.  И все - таки последний глагол в этой градации - глагол  "ждет", и он не случаен.  В нем выражена потаенная  надежда на будущую встречу с добром, теплом и счастьем. Где-то в глубине души героини теплится  вера, что все-таки они есть в этом мире. И потому все стихотворение воспринимается не как  слезливая трагедия, а как призыв  к вере в добро и любовь в этом мире.
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