Ребята помогите пожалуйста сделать анализ стихотворения ирины тетерчивой

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Стихотворение Ирины Тетерчевой передает одно из самых сложных душевных состояний человека (в данном случае - лирической героини), когда непонимание происходящего вокруг, непонимание реальностей мира, состоящего из любви и вражды, дружбы и предательства, лжи и правды, приводит к отрицанию этого мира, к сердечной "глухоте" и пустоте. Её сердце "Устало, замерло и ждет". Автор использует здесь нисходящую градацию - синтаксическое выразительное средство, которое наиболее точно передает внутреннее состояние героини, испытывающей страх из-за того, что даже время не способно изменить это состояние. И все - таки последний глагол в этой градации - глагол "ждет", и он не случаен. В нем выражена потаенная надежда на будущую встречу с добром, теплом и счастьем. Где-то в глубине души героини теплится вера, что все-таки они есть в этом мире. И потому все стихотворение воспринимается не как слезливая трагедия, а как призыв к вере в добро и любовь в этом мире.