Помогите составить выражение : Волк и заяц соревновалисмь в беге. Волк пробежал за 8 минут b метров, а заяц пробежал за 3 минуты 5\9 этого расстояния. На сколько скорость зайца оказалась больше скорости волка? Кто поможет спа...
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Помогите составить выражение : Волк и заяц соревновалисмь в беге. Волк пробежал за 8 минут b метров, а заяц пробежал за 3 минуты 5\9 этого расстояния. На сколько скорость зайца оказалась больше скорости волка? Кто поможет спасибо. Решать задачу не нужно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=s/t 5/9b:3-b:8 !!!!!!!!!!!
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