Помогите составить выражение : Волк и заяц соревновалисмь в беге. Волк пробежал за 8 минут b метров, а заяц пробежал за 3 минуты 5\9 этого расстояния. На сколько скорость зайца оказалась больше скорости волка? Кто поможет спа...

Математика

Помогите составить выражение : Волк и заяц соревновалисмь в беге. Волк пробежал за 8 минут b метров, а заяц пробежал за 3 минуты 5\9 этого расстояния. На сколько скорость зайца оказалась больше скорости волка? Кто поможет спасибо. Решать задачу не нужно)

Автор: Гость