Прочитай, Выпиши слова с безударными гласными в корне, напиши проверочные слова ??астало утро. Солнце появилось из-за горки. Кажется, что оно совсем близко. Но до солнца очень, очень далеко. Оно во много раз больше Земли. А по...

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Прочитай, Выпиши слова с безударными гласными в корне, напиши проверочные слова ??астало утро. Солнце появилось из-за горки. Кажется, что оно совсем близко. Но до солнца очень, очень далеко. Оно во много раз больше Земли. А почему наступает утро? Одна часть Земли освещена солнцем, а другая находится в тени. Земля непрерывно вращается с запада на восток. Когда одну сторону Земли освещает Солнце, тогда на другой стороне темно. Там наступила ночь.

Автор: Гость