Срочно нужен перевод текста,помогите пожалуйста,буду очень благодарна

Английский язык
Срочно нужен перевод текста,помогите пожалуйста,буду очень благодарна
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Гость:
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