Помогите решить;) 16 и 17, заранее благодарю!)

Биология
Помогите решить;) 16 и 17, заранее благодарю!)
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Гость:
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