Помогите решить;) 16 и 17, заранее благодарю!)
Биология
Помогите решить;) 16 и 17, заранее благодарю!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну смотри: 16) 21222 17) 146
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста с графиками составте график функции 1)y=2(x-1)^2-1 2)y=(x-2)^2+1 3)y=1/2x+2 4)y=(x+3)^2-4 5)y=-3(x-1)^2
Русский язык
В зависимости от лексического значения слов обьдините их в 4 груп как каждую груп ??ожно назвать . жук ,бабочка ,голубь , заец , ёрш , карась , н...
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Перепишите словосочетания. Обозначьте приставки, подчеркни??е предлоги. Входить в дверь, написать на доске, спрыгнуть с крыл...
Геометрия
ОООЧЕНЬ СРОЧНО!!! Высоты параллелограмм АВСД, проведенные из вершины тупого угла В, равны соответственно 5 см и 10 см. Найдите стороны параллелогра...