Выразительно прочитайте текст, озаглавьте его. К какому стилю о типу речи он относится? Обоснуйте свою точку зрения. Письменно сформулируйте основную мысль этого текста. Подберите синонимы к словам БОЯЛИСЬ, ЖИЛИЩА,ЗАЩИТНИК,ВРА...
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Выразительно прочитайте текст, озаглавьте его. К какому стилю о типу речи он относится? Обоснуйте свою точку зрения. Письменно сформулируйте основную мысль этого текста. Подберите синонимы к словам БОЯЛИСЬ, ЖИЛИЩА,ЗАЩИТНИК,ВРАГОВ. Выберите из текста по одному сущ., гл., местоим. и проведите их морфологический разбор. Страна в которую пришли в давние времена славяне была богата лесами. На целые сотни километров тянулись непроглядные и непроходимые лесные дерби которые перемежались озерами да болотами.На севере прсли хвойные леса. В таких лесах было легко заблудиться поэтому их так боялись наши предки. Ходить в лесу - видеть смерсть на носу говорили они. Южнее шли лиственные леса. Их называли черными. Широкая и густая листва дубов кленов осени лип и берез противится солнечным лучам и в таких лесах лежит черная тень. В лесной глуши привольно было всякому лесному зверю белкам зайцам волкам медведям. Лес снабжал славянина строительным материалом из которого строили жилища изготовляли посуду. Из лыка предки плели обувь а шкурки пушных зверей согревали людей в лютые морозы. Лес кормил и лечил людей. Лес защитник людей надежное убежище от врагов.
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Тип: описание, стиль: художественный, т.к есть много прилагательных. Боялись - пребывали в страхе Жилища - хижины, дома Защитник - заступник Название - "Лес-- убежище древних славян" Основная мысль-- показать стиль жизни древних славян Озерами — имя сущ. Морфол. пр: нач. форма: озеро (именительный падеж единственного числа);Постоянные признаки: нариц., неодуш., ср. род,.;Непостоянные признаки: творит. падеж, множ. число. Тянулись- глагол,н.ф.- тянуться, пост. пр.:1 спряж, несов вид, непереходный; непост пр: множ. число, прош. время таких- мест. н.ф.- такой; непост. приз.: род. падеж, множ число.
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