Корабль находящийся в точке 30 ю. ш. 70 в. д. потерпел крушение, радист передал коорди??аты своего корабля и попросил помощь. В район бедствия направились два корабля «Надежда» (30 ю. ш. 110 в. д. ) и «Вера» (20 ю. ш. 50 в. д.)...

География

Корабль находящийся в точке 30 ю. ш. 70 в. д. потерпел крушение, радист передал коорди??аты своего корабля и попросил помощь. В район бедствия направились два корабля «Надежда» (30 ю. ш. 110 в. д. ) и «Вера» (20 ю. ш. 50 в. д.) . Какой корабль придет быстрее на помощь гибнущему судну? С РЕШЕНИЕМ!

Автор: Гость