Корабль находящийся в точке 30 ю. ш. 70 в. д. потерпел крушение, радист передал коорди??аты своего корабля и попросил помощь. В район бедствия направились два корабля «Надежда» (30 ю. ш. 110 в. д. ) и «Вера» (20 ю. ш. 50 в. д.)...
География
Корабль находящийся в точке 30 ю. ш. 70 в. д. потерпел крушение, радист передал коорди??аты своего корабля и попросил помощь. В район бедствия направились два корабля «Надежда» (30 ю. ш. 110 в. д. ) и «Вера» (20 ю. ш. 50 в. д.) . Какой корабль придет быстрее на помощь гибнущему судну? С РЕШЕНИЕМ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние до корабля «Надежда» 3833 км. Расстояние до корабля «Вера» 2297 км. При относительно равной скорости хода, быстрее на помощь гибнущему судну придет корабль «Вера».
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