У нас под крышей белый гвоздь висит Солнце взойдет гвоздь упадет

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У нас под крышей белый гвоздь висит Солнце взойдет гвоздь упадет
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