Один из представителей Чехословакии, присутствовавших в Мюнхене во время переговоров Гитлера, Муссолини, Чемберлена и Даладье, рассказывал о том, что произошло после подписания соглашения: «Господин Чемберлен в длинной вступите...
История
Один из представителей Чехословакии, присутствовавших в Мюнхене во время переговоров Гитлера, Муссолини, Чемберлена и Даладье, рассказывал о том, что произошло после подписания соглашения: «Господин Чемберлен в длинной вступительной речи сослался на соглашение, а затем нам вручили его текст. Господин Чемберлен все время зевал, даже не пытался прикрывать рот. Я спросил Даладье, ожидают ли они какого – либо ответа от нашего правительства или заявления по поводу соглашения. Представитель Франции объяснил, что главы четырех правительств не располагают временем. Он заметил, что атмосфера во всем мире все более накаляется. После этого с нами было покончено, и мы могли удалиться». Чем объясняется такое поведение представителей Великобритании и Франции в отношении своих союзников? Какие их слова лучше всего объясняют это?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такое поведение представителей Великобритании и Франции можно объяснить позицией превосходства над странами – союзникам, сквозящего пренебрежения к ним. Лучше всего объясняют это слова представителя Франции Деладье, который разъясняет, что главы четырех правительств не располагают временем и ответа на соглашение не требуется. Иными словами, все уже решено. Скажите спасибо, что вас, в принципе, поставили в известность. Именно такую позицию занимала эта четверка стран (Германия, Италия, Великобритания и Франция).
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