Один из представителей Чехословакии, присутствовавших в Мюнхене во время переговоров Гитлера, Муссолини, Чемберлена и Даладье, рассказывал о том, что произошло после подписания соглашения: «Господин Чемберлен в длинной вступите...

История

Один из представителей Чехословакии, присутствовавших в Мюнхене во время переговоров Гитлера, Муссолини, Чемберлена и Даладье, рассказывал о том, что произошло после подписания соглашения: «Господин Чемберлен в длинной вступительной речи сослался на соглашение, а затем нам вручили его текст. Господин Чемберлен все время зевал, даже не пытался прикрывать рот. Я спросил Даладье, ожидают ли они какого – либо ответа от нашего правительства или заявления по поводу соглашения. Представитель Франции объяснил, что главы четырех правительств не располагают временем. Он заметил, что атмосфера во всем мире все более накаляется. После этого с нами было покончено, и мы могли удалиться». Чем объясняется такое поведение представителей Великобритании и Франции в отношении своих союзников? Какие их слова лучше всего объясняют это?

Автор: Гость